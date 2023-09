Macedonia del Nord-Italia: se titolare, Immobile sarà il capitano

Salvo imprevisti o cambiamenti dell’ultim’ora, se giocherà titolare Ciro Immobile sarà il capitano per Macedonia del Nord-Italia, la prima partita della nuova Nazionale targata Luciano Spalletti. L’attaccante, già capitano della Lazio, è il convocato di Coverciano con più presenze in azzurro, 56 con 16 gol e peraltro parlerà lui domani alle 18.30 in conferenza stampa a Skopje accanto al ct: solitamente, è proprio il capitano ad accompagnare il mister nella conferenza della vigilia.