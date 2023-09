MotoGP GP San Marino 2023, Quartararo: “Non riusciamo a sorpassare, è frustrante”

“Facciamo già fatica sul passo rispetto ai piloti di vertice. E se non riusciamo a superare piloti che sono più lenti di oltre mezzo secondo è frustrante. Ma purtroppo fa parte di quest’anno”. Lo ha detto il pilota della Yamaha Fabio Quartararo dopo il tredicesimo posto nel GP di San Marino. Già negli scorsi giorni il francese aveva lasciato intendere che molte delle criticità presenti sono le stesse da settimane. “Non riusciamo a sorpassare e soprattutto come dico da anni lo stile di guida che abbiamo, rispetto agli altri, è totalmente diverso, quindi è davvero molto complicato”, ha aggiunto. E sui test di Misano di lunedì, che riguarderanno “motore, telaio e aerodinamica”, dice: “È l’unica cosa che desidero veramente quest’anno. Non mollo, anche se a livello di posizione non è quello che vogliamo”.