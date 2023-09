Chukwueze stregato dal Milan: “I tifosi mi scrivono ovunque. Pioli mi chiede di parlare in italiano”

“Il mister mi chiede di parlare in italiano, ho un insegnante e piano piano sto imparando”. Lo ha detto in un’intervista a Football Fans Tribe il nuovo attaccante del Milan, Samuel Chukwueze: “In estate i tifosi mi scrivevano ovunque Milan, Milan, Milan. Quando i tifosi ti vogliono così tanto, ci pensi davvero. I tifosi mi volevano, ma ovviamente è stato importante anche l’allenatore, che mi ha fatto capire di essere desiderato, mi ha chiamato per convincermi”.