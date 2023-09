Serie C 2023/2024, il Vicenza travolge la Giana Erminio 5-1

di Mattia Zucchiatti 40

Il Vicenza trova la prima vittoria della stagione nel girone A di Serie C e lo fa sul campo della Giana Erminio, battuta 4-1 in un match mai in discussione. Lo 0-0 dura appena 4′. Merito di Fausto Rossi che dal limite dell’area addomestica la palla col petto e lascia partire un sinistro che termina la sua corsa sotto la traversa. Al 12′ arriva il 2-0 con Rossi ancora protagonista che verticalizza per Ronaldo: il 33enne brasiliano mette a sedere Pirola e appoggia in rete. Al 15′ la Giana prova a reagire con un’incursione di Fall e un tiro a botta sicura di Marotta, ma Costa salva sulla linea a Confente battuto. E superata la mezz’ora c’è spazio anche per il 3-0: Costa crossa dalla destra, Ferrari si coordina e al volo col sinistro trova il gol. Si apre una fase di gestione per gli ospiti, che al 70′ dilagano: un’incomprensione tra la difesa e Pirola, apre la porta a Della Morte che non sbaglia. Nel finale anche due rigori, uno a testa: in rete Fumagalli e Pellegrini per il 5-1 definitivo che permette al Vicenza di salire a 4 punti in classifica.

Negli altri risultati, la Lumezzane ha battuto 1-0 la Pergolettese grazie alla rete di Pogliano al 94′. Tre punti anche per la Virtus Verona che in casa batte l’Alessandria 2-1 con i gol di Faedo (36′) e Cabianca (54′) in risposta al momentaneo pareggio di Gazoul (47′).