Il pilota della Ducati Mooney VR46, Marco Bezzecchi, dopo il secondo posto conquistato nella gara del Gran Premio di San Marino 2023 di MotoGP, ha raccontato le sue sensazioni: “Sono contento, ho dato tutto, dalla partenza all’arrivo. Dopo aver superato Pecco, con la gomma anteriore ho respirato un po’ anche se il dolore è continuato. Volevo il podio per me e per i fan”.