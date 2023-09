MotoGP GP San Marino, Martin: “Vincere in Italia è un obiettivo centrato”

Jorge Martin commenta la vittoria ottenuta nel Gran Premio di San Marino: “Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Sapevamo che con Bagnaia e Bezzecchi sarebbe stata dura per cui ho cercato di aumentare il vantaggio progressivamente in ogni giro. Alla fine avevo quel piccolo margine che mi ha permesso di stare tranquillo. Vincere qui in Italia davanti al pubblico italiano è davvero un obiettivo centrato”.