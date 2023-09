Inter, ecco lo sponsor sul retro maglia: presto fumata bianca con U-Power, positivo per i conti

Vicina la fumata bianca per il nuovo sponsor sul retro maglia dell’Inter. I nerazzurri, che hanno già rinnovato con Nike (lo sponsor tecnico) e trovato gli accordi con Ebay per lo sponsor di manica e Paramount+ per il main sponsor al posto dell’insolvente DigitalBits, adesso possono chiudere positivamente anche la trattativa con U-Power, l’azienda di scarpe e abbigliamento da lavoro e anti infortunio, che già sponsorizza lo stadio del Monza. In arrivo dunque, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, denaro fresco per dare sollievo ai conti in rosso.