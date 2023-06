MotoGP GP Olanda, Quartararo: “Assen uno dei miei circuiti preferiti”

“La scommessa sulle gomme al Sachsenring non ha dato i suoi frutti, ma ora lo sappiamo. Anche se dal punto di vista dei punti il Gran Premio di Germania non è stato un fine settimana di gara molto positivo, ne abbiamo fatto tesoro e anche questo vale qualcosa”. Fabio Quartararo non sta vivendo una grande stagione e ad Assen, dove riuscì a trionfare nel 2021, spera di dare una svolta a questo Mondiale di MotoGP iniziato non nel migliore dei modi. “L’anno scorso le cose non sono andate secondo i piani ad Assen – riconosce il francese della Yamaha, caduto nell’edizione 2022 – Ma è ancora uno dei miei circuiti preferiti, quindi farò del mio meglio come sempre per ottenere un buon risultato”.

In Olanda vuole rialzare la testa anche Franco Morbidelli, pure lui uscito deluso dal Sachsenring. “Sappiamo che dobbiamo migliorare – le sue parole – Il nostro passo gara è abbastanza decente ma è il time attack del venerdì la cosa principale da sistemare. Dovremo lavorare duramente e fare quanti più progressi possibili prima della sosta estiva”.