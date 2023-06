Ciclismo, Europei su strada 2025 in Alvernia-Rodano-Alpi

di Mattia Zucchiatti 48

L’organizzazione degli Europei di ciclismo su strada del 2025 è stata assegnata ai dipartimenti dell’Ardeche e della Drome, in Francia. La decima edizione della rassegna, in cinque giornate di gare, assegnerà complessivamente 13 titoli: strada e cronometro per Junior, Under 23 ed Elite (maschili e femminili) oltre a quello del Mixed Relay e che vedrà al via complessivamente circa 1000 atleti in rappresentanza di oltre 40 nazioni.

Soddisfatto Enrico Della Casa, presidente dell’Union Europeenne de Cyclisme: “Quello che si disputerà nell’Alvernia-Rodano-Alpi sarà un campionato che racchiuderà un significato particolare per quanto riguarda la nostra attività – commenta -. Si tratterà infatti della decima edizione dell’Europeo elite, il nostro evento maggiore, che si è disputato per la prima volta nel 2016 proprio in Francia, a Plumelec. Non poteva pertanto esserci scelta migliore di celebrare questo importante traguardo proprio in Francia, nazione che ha creduto e supportato fin dalla nascita il progetto di creare il campionato continentale elite”.