European Games 2023: Janowicz ci riprova col padel, sarà in campo a Cracovia

Negli European Games appena cominiciati a Cracovia, in Polonia, ci sarà anche il padel tra gli sport della competizione. La Krakow Main Square è allestita per il grande evento ed è pronta a ospitare i giocatori più forti d’Europa. Tra questi c’è anche Jerzy Janowicz, ex campionissimo di tennis, che sta continuando la sua carriera sempre con la racchetta in mano, ma sul campo da padel. Nella competizione, Janowicz giocherà il doppio maschile e il doppio misto: due metri di potenza e talento per trascinare la Polonia a una medaglia.

Ecco le parole proprio dell’atleta polacco: “Questa è la mia rinascita, dopo tanti infortuni. Il padel è molto diverso dal tennis e anche i guadagni sono diversi (ride, ndr), ma con il padel posso giocare, divertirmi, inseguire gli obiettivi senza avere paura per il mio corpo. Il padel in questo momento della mia vita è molto importante e divertente da giocare, è il completo opposto di come è stato il tennis per me negli ultimi anni. Sono arrivato a odiarlo per i tanti problemi fisici che ho avuto e negli ultimi sei anni la cosa che ho sentito di più sul campo da tennis è stato il dolore, ero distrutto mentalmente e fisicamente. Ora, con il padel, lo vedete no? Sono tornato a sorridere”.

E ancora: “Sono felice, ma sono abituato a certe pressioni nelle competizione a squadre, avendo giocato tanti match di Coppa Davis. Ma qui si gioca a padel: nuovo sport, nuove sfide, nuovi risultati da inseguire. Sono stati alcuni amici a portarmi tra i vetri. Ho fatto qualche partita nel 2016 dopo un infortunio, ma poi ho provato a rientrare nel tennis. E siamo al novembre scorso, quando ho fatto un po’ di allenamenti con giocatori professionisti spagnoli di padel ad Alicante e lì tornerò tra un paio di settimane per impegnarmi duramente con loro. Ho un sacco di colpi che mi porto dietro dal tennis e l’unica via per cambiare pelle è l’allenamento”.