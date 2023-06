Volley, la FIVB prolunga sanzioni contro Russia e Bielorussia

La federazione internazionale di pallavolo (Fivb) ha annunciato di aver deciso di prolungare il divieto di partecipazione alle competizioni per le squadre russe e bielorusse. Un provvedimento che prevede l’esclusioni dagli eventi internazional e contentinentali delle squadre nazionali e di club, nonche’ funzionari e giocatori di beach volley e snow volley russi e bielorussi, che rimarra in vigore fino a nuovo avviso. Inoltre, il consiglio della Fivb ha deciso di escludere Russia e Bielorussia dal ranking mondiale per tutta la durata dell’esclusione congelando i punti ottenuti all’ottobre 2022. Decisioni prese in linea con quelle del Comitato Olimpico Internazionale.