Roma, dalla Spagna: “Mourinho già espulso dal Board Uefa prima della sua lettera a Boban”

Dalla Spagna il Mundo Deportivo lancia un’indiscrezione sulle ultime vicende che riguardano la Roma e José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, come è noto aveva inviato una lettera a Boban per autoescludersi dall’Uefa Football Board – il panel con esperti, allenatori e giocatori per raccogliere suggerimenti su come migliorare il calcio – dopo la squalifica di quattro giornate per quanto accaduto nella finale di Europa League a Budapest con le sue critiche all’arbitro Taylor. Ebbene, una mossa che sarebbe arrivata troppo tardi, visto che l’Uefa aveva già deciso di espellere l’allenatore per via del suo comportamento ritenuto non in linea e non tollerabile.