Suarez pensa al ritiro? Il presidente del Gremio smentisce: “No, ma forse gli servirà protesi al ginocchio”

In Sud America la voce di un possibile ritiro di Luis Suarez si sta facendo abbastanza strada da sola. A smentire però questa voce ci ha pensato il presidente del Gremio, attuale club del Pistolero, che ha sottolineato che non sia questa la volontà di Suarez.

Queste le parole Alberto Guerra ai microfoni della stampa locale poi riprese da APnews: “Suarez è al limite fisicamente. Sta facendo tante iniezioni e prendendo dei medicinali per il dolore al ginocchio. Nessuno ha parlato fino ad oggi di ritiro. Se decidesse di restare fino alla fine dell’anno sarebbe fantastico, ma nessuno sa fino a che punto andrà. È innegabile abbia dolore al ginocchio. Sul ritiro ribadisco che non se ne è parlato anche se alcuini siti dicevano di questa eventualità, ma sta a lui decidere. Nessuno sa niente. C’è la possibilità che decida di usufruire di una protesi in futuro. È una cosa seria perché fa molte iniezioni“.