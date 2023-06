MotoGP GP Olanda 2023, Marquez: “Dobbiamo raccogliere dati utili per le prossime settimane”

Il pilota della Honda, Marc Marquez, dopo aver rinunciato alla gara del Sachsenring, è arrivato ad Assen per il Gran Premio d’Olanda 2023 di MotoGP in programma questo fine settimana. L’otto volte campione del mondo ha spiegato l’obiettivo della gara: “Arrivo ad Assen cercando di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania. Abbiamo un’altra gara prima della pausa estiva e l’obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri in modo che possano lavorare nelle prossime settimane. Questo è l’obiettivo per il fine settimana, dobbiamo mantenere la calma e affrontare il fine settimana con un piano chiaro”.

Al suo fianco ci sarà Iker Lecuona al posto dell’infortunato Joan Mir: “Prima di tutto voglio augurare a Joan tutto il meglio per la sua guarigione. Sono entusiasta di unirmi di nuovo alla squadra, è un vero onore. Assen è un circuito che mi piace, ho ottenuto il mio primo podio nel Mondiale Superbike lì, quindi spero di poter fare un altro buon fine settimana come a Jerez. Mi sto ancora riprendendo un po’ dopo la caduta di Misano, quindi anche questo sarà un buon test fisico”.