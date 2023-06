Alcaraz-Rinderknech oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Arthur Rinderknech al primo turno dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Match tutt’altro che scontato per lo spagnolo, all’esordio stagionale sull’erba e opposto a un avversario ostico come Rinderknech, ripescato in tabellone come lucky loser in virtù del ritiro del connazionale Fils. Occhi puntati dunque sul debutto assoluto in questo torneo di Alcaraz, reduce dalla sconfitta a Parigi contro Djokovic e determinato a ritrovare il suo miglior livello in vista di Wimbledon. Alcaraz ha vinto l’unico precedente, agli US Open nel 2021, e a scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio lui.

Alcaraz e Rinderknech scenderanno in campo oggi, martedì 20 giugno come secondo match sul Centrale dalle ore 13:00 (le 12:00 locali), al termine di Cressy-Rune. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento che apre questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra poche settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.