Corriere della Sera: “Mancini raddoppia, sarà anche supervisore dell’Under 21”

Roberto Mancini sempre più al centro del progetto azzurro. Il Ct della nazionale italiana di calcio, come riporta il Corriere della Sera, dovrebbe diventare presto anche supervisore della selezione under 21, allenata da Paolo Nicolato e impegnata ora all’Europeo di categoria. Un modo per aumentare ancora di più la sinergia tra le due nazionali e per facilitare il salto di categoria dei giovani. L’idea sarebbe dello stesso Mancini, che ne ha parlato con Gravina durante il ritiro in Olanda, dove gli azzurri sono stati impegnati in Nations League.