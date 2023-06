MotoGP GP Mugello 2023, Bastianini: “Bellissimo rientrare qui, non sono ancora al 100%

“Per me è stato bellissimo tornare qui, nel mio GP, quello di casa. La sosta è stata lunga, ora serve resettare e ripartire. Sono pronto, la spalla funziona bene, non sono al 100% ma ci vado molto vicino. Serve ritrovare la fiducia, la confidenza con la mia moto, non ho guidato tanto, ho fatto solo un test due settimane fa che è andato bene. Ma con la MotoGP è diverso”. Queste le parole del pilota della Ducati, Enea Bastianini, in conferenza stampa del giovedì prima del GP d’Italia al Mugello: “La spalla? Per ora sono stato a mio agio. Nello scorso week-end mi sono allenato di più, spero di essere più competitivo in questo fine settimana. Per me qui è come un test ma devo vedere domani come va. L’obiettivo può essere migliorare e farlo a Sachsenring ed Assen prima della pausa. Ora serve mantenere la concentrazione e poi vediamo come andrà”.