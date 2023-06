Gp d’Italia, Vinales: “La moto va bene in ogni pista, lotteremo per la vittoria”

Maverick Vinales ha parlato del weekend che attende la sua Aprilia nella conferenza di presentazione del Gran Premio d’Italia: “La pausa di tre settimane è stata provvidenziale. In tutto questo tempo ho solo lavorato, non mi sono mai fermato. La pausa è servita per capire come migliorare ed è importante per l’Aprilia. Io in ogni gara, vado al limite, vorrei lottare per le prime posizioni e sono pronto a battermi. La nostra moto va bene in ogni pista, i tempi sul giro sembravano all’altezza, non importa che pista sia, l’importante è avere il massimo dalla moto. Continuiamo a lavorare per la vittoria”.