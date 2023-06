‘FootbALL’, Gravina: “Figc sostiene questo progetto e ne condivide valori e obiettivi”

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato il lancio di ‘FootbALL‘, progetto Uefa che segna l’inizio di un esteso programma volto ad assicurare un’era di opportunità nel segno dell’inclusività e dell’uguaglianza nel calcio europeo, attraverso una stretta collaborazione con tutti i suoi stakeholders per favorire un positivo cambiamento sociale: “La Figc sostiene con determinazione il progetto ‘FootbALL’, condividendone valori e obiettivi sia nei fatti che nelle azioni sin qui intraprese e che continueremo a perseguire. L’impegno profuso dalla Figc nello sviluppo del calcio femminile, nell’ambito paralimpico e dell’inclusione dei minori svantaggiati attraverso i numerosi progetti intrapresi travalica l’ambito federale, per estendere il campo di intervento in ambito sociale. Crediamo fortemente nella straordinaria multidimensionalità del calcio e di come esso possa essere uno strumento al servizio della collettività per abbattere tutte le barriere esistenti”.

La campagna ‘FootbALL‘ è accompagnata da un video che racconta le storie di persone della comunità del calcio provenienti da contesti diversi e con ruoli differenti: dall’arbitro al giardiniere, dal tifoso al coach. Lo scopo è quello di sfidare i pregiudizi del pubblico e i preconcetti riguardo ai protagonisti per mostrare che, nonostante le rispettive differenze e qualità uniche, essi sono parte integrante del calcio. Il programma della campagna prenderà il via in occasione della finale di Champions in programma sabato a Istanbul tra Inter e Manchester City.