MotoGP GP Malesia, Marini: “Oggi mi aspettavo di più”

“Mi aspettavo di più dalla giornata di oggi, in generale le condizioni dell’asfalto sono molto diverse dai test. Non c’è gomma sulla pista e, senza grip, tutto è molto più complicato. Nelle seconde libere mi sono trovato meglio, ma non sono stato davvero competitivo”. Lo ha detto Luca Marini dopo le prove libere del Gp della Malesia a Sepang. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team si è piazzato al sesto posto centrando la qualificazione diretta alla Q2. “Adesso torniamo sui dati, guardiamo ad Alex (Marquez ndr) che oggi è stato molto veloce e cerchiamo di chiudere il gap. Le prime due file in qualifica sono sempre l’obiettivo”, ha aggiunto Marini.

Nona posizione per Marco Bezzecchi: “Sono felice in generale, soprattutto per quanto riguarda il passo gara – il suo commento – Speravo meglio sul giro secco, ma ho dovuto cambiare il mio plan in corsa. Stamattina ho usato una gomma in più rispetto al previsto, quindi ho avuto a disposizione un solo time attack al pomeriggio. Nel complesso sono soddisfatto, dobbiamo lavorare su qualche aspetto di guida e fare uno step di elettronica e setting nel terzo e quarto settore”.