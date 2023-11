Sinner: “Scommesse nel calcio? Questa è la vita che sognavo e la proteggo”

A pochi giorni dal debutto a Torino nelle ATP Finals, dove domenica affronterà Tsitsipas, Jannik Sinner è stato intervistato da ‘Sette’, il settimanale del Corriere della Sera. Tra i tanti temi trattati nel corso della conversazione, al tennista altotesino è stato chiesto anche un commento su quanto accaduto nel mondo del calcio nelle ultime settimane, con il caos relativo alle scommesse. “Sono ambienti diversi, io quello del calcio non lo conosco – ammette il numero 4 del ranking mondiale -. Ma nemmeno la noia so cosa sia. Questa è la vita che sognavo da bambino, la proteggo. E se proprio mi annoio, mi costringo a prendere in mano un libro: non voglio stare troppo sul cellulare. Ho in valigia La cena , un thriller: due coppie si ritrovano il 31 dicembre, e succede un casino. Vediamo se arrivo in fondo…”.