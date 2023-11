MotoGP GP Malesia 2023, Marc Marquez: “Ritmo buono, ma la velocità sul giro non c’è”

“In alcune piste abbiamo la velocità sul giro e non il ritmo, ma qui è il contrario: il nostro ritmo è abbastanza buono, ma la velocità sul giro non c’è. E’ stato il giorno che ci aspettavamo, quindi non è una grande sorpresa. Ho iniziato bene entrambe le sessioni ma non sono riuscito a trovare quel qualcosa in più quando siamo passati al time attack. Le qualifiche saranno molto importanti, quindi continuerò a dare il 100% per vedere cosa è possibile fare in Q1″. Così Marc Marquez commenta la deludente 15esima posizione nelle libere del venerdì al GP di Malesia sul circuito di Sepang.