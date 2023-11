MotoGP GP Malesia 2023, Martin: “Il quarto posto era il massimo. Mercato? Non ci penso”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Jorge Martin ha commentato il quarto posto ottenuto a Sepang nel GP della Malesia 2023 di MotoGP: “Mi sono divertito, ma non appena ho provato a sorpassare Pecco la gomma anteriore si scaldava troppo e non sono riuscito a seguirlo. Ho provato ad aspettare, nella speranza che si raffreddasse, ma non c’è stato nulla da fare. I punti ottenuti sono stati il massimo“. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Restare quarto, in mezzo al nulla, non ha senso, perciò la prossima volta andrò all’assalto rischiando qualcosa, sempre nel rispetto del regime della pressione gomme. Oggi la pressione è calata all’improvviso, così è difficile lottare“. Infine, sulle voci di mercato: “Non penso a niente. L’unica cosa che voglio è fare bene, oggi purtroppo non ci sono riuscito“.