MotoGP GP Malesia 2023, Bezzecchi: “Sepang tra le mie piste preferite”. Quartararo: “Voglio continuare così”

In vista del GP della Malesia 2023, terzultima tappa del Mondiale di MotoGP, Fabio Quartararo è intervenuto in conferenza stampa: “La prossima stagione non è così lontana ed un tracciato speciale come Sepang ci permetterà di capire dove possiamo crescere. Ovviamente è importante anche il finale di stagione e proveremo ad ottenere i migliori risultati possibili, ma ci prepareremo anche per il 2024. Nel complesso sono felice di come stanno andando le cose visto che stiamo facendo bene anche nella parte di stagione in cui solitamente fatichiamo: voglio continuare così“.

Anche Franco Morbidelli vuole chiudere al meglio il 2023 nonostante nel suo futuro non ci sia la Yamaha: “La gara della Malesia offre sfide uniche. Può essere un weekend esigente dal punto di vista fisico per via del caldo, ma allo stesso tempo potrebbe essere necessario uno sforzo mentale per via dei tipici temporali che ci costringeranno a correre sul bagnato. Dovremo essere pronti a tutto“.

Chi invece si gioca ancora tanto nel Mondiale è Marco Bezzecchi, terzo nella classifica generale: “La settimana di riposo è stata un toccasana. Ho recuperato al meglio e ricaricato le batterie: mi sento pronto per affrontare il finale di stagione. La pista di Sepang è una delle mie preferite, proveremo ad essere protagonisti anche se non sarà facile“.

Infine, ha parlato anche il suo compagno di box Luca Marini: “Sono felice di tornare a Sepang. Qui ho ottenuto la mia prima vittoria nel Mondiale in Moto2, nel 2018, e sono sempre andato forte. Con la spalla va meglio e, anche se in gara in Thailandia abbiamo faticato, le sensazioni sono positive. Voglio chiudere la stagione in crescendo“.