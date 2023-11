Tennis, debutto in Laver Cup per Carlos Alcaraz: sarà presente a Berlino nel 2024

Il primo giocatore del Team Europe ufficializzato per la Laver Cup 2024, in programma alla Mercedes-Benz Arena di Berlino dal 20 al 22 settembre, è Carlos Alcaraz. Per il giovane talento spagnolo si tratta del debutto assoluto nella competizione a squadre. “Ringrazio il capitano Borg per la fiducia nei miei confronti, non vedo l’ora di fare squadra con i miei compagni. Significa molto rappresentare il Team Europe alla Laver Cup, è un grande onore” ha dichiarato il campione di Wimbledon.

Molto entusiasta anche Bjorn Borg, capitano del Team Europe: “Sono davvero felice che Carlos si unisca alla squadra. Averlo impegnato nella nostra causa è un ottimo inizio: prevedo un roster fantastico. Ciò che Carlos ha ottenuto così giovane è incredibile, non vedo l’ora di scrivere il suo nome sulla scheda della formazione“. Fa sul serio dunque Team Europe, che dopo aver perso le ultime due edizioni vuole rimettere le mani sulla coppa e si affida a uno dei migliori giocatori del mondo.