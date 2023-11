Atp Finals 2023, Binaghi: “Sinner può vincere. Grazie a lui il tennis può raggiungere la popolarità del calcio”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha parlato delle imminenti Atp Finals di scena a Torino: “Quest’anno sono le Finals di Sinner e non solo perché ha davvero la possibilità di vincerle. Fin da Wimbledon, quando c’è stata la certezza che si sarebbe qualificato, abbiamo lavorato duramente per garantire lo sfogo ideale alla passione che lo accompagnerà“. Binaghi ha poi proseguito: “Ricordo che due anni fa, quando giocò da riserva, il boato degli spettatori al suo ingresso in campo mi fece tremare. Non è un caso che abbiamo quasi raggiunto il sold out quest’anno. Grazie a Jannik si può pensare di accrescere la popolarità del tennis ai livelli del calcio“.