MotoGP GP Malesia 2023, Bagnaia: “Uno dei miei venerdì migliori. C’è feeling con la moto”

Pecco Bagnaia centra l’ottavo posto nella seconda sessione del venerdì a Sepang ed entra nel Q2 in vista del programma di sabato con qualifiche e Sprint Race. “Questo è stato uno dei venerdì migliori da tempo. Mi trovo bene, con le usate sono stato molto veloce, nel primo time attack sono andato bene, nel secondo un po’ mi è sfuggito. Il feeling è così importante, nel passo gara siamo forti, Alex Marquez sta, invece, messo meglio nel giro secco”, ha dichiarato il leader del Mondiale. “Questo week-end c’è un setting migliore, mi sono trovato meglio e tutto viene di conseguenza. In genere in ogni Gp fatichiamo un po’, oggi abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto piccole modifiche rispetto alla Thailandia ma stavolta è andato tutto perfetto fin da subito”, ha concluso il pilota della Ducati.