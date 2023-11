Tennis, Naomi Osaka conferma il rientro a Brisbane: “Non vedo l’ora di tornare”

L’ex numero uno del tennis femminile Naomi Osaka è pronta a fare il suo ritorno nel 2024. Un obiettivo ormai messo nel mirino già da mesi dopo aver dato alla luce la sua primogenita lo scorso luglio. La 26enne nipponica, che è ferma dal torneo di Tokyo risalente al settembre 2022, sarà infatti al via per l’avvio della stagione in Australia. Prima degli Australian Open, primo Grand Slam dell’anno, Osaka ha confermato la sua presenza nel WTA 500 di Brisbane, in programma dal 31 dicembre al 7 gennaio. “Mi piace sempre inaugurare la mia stagione a Brisbane e non vedo l’ora di tornare”, le parole di Osaka in un comunicato. “Il Brisbane International è un torneo davvero fantastico e mi preparerà per un grande ritorno quest’estate”.