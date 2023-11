F1 GP Austin 2023, respinto il ricorso Haas: non cambia l’ordine di arrivo del GP texano

La FIA ha respinto la richiesta di revisione della Haas in merito al risultato del Gran Premio degli Stati Uniti, che si è corso ad Austin lo scorso 22 ottobre. Nei giorni scorsi la scuderia statunitense aveva esercitato il proprio diritto di revisione del risultato denunciando come almeno quattro avversari avessero infranto le regole sui track limits. Secondo i giudici, però, le prove alla base del ricorso contro Alexander Albon, Logan Sargeant, Sergio Perez e Lance Stroll non soddisfano i requisiti richiesti per reclami di questo genere e, dunque, la vicenda è stata chiusa. L’ordine di arrivo del GP texano è quindi confermato definitivamente.