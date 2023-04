MotoGP GP Jerez, Bastianini può correre: ok dei medici

C’è il via libera dei medici per il ritorno in pista di Enea Bastianini che prenderà parte quindi al weekend a Jerez de la Frontera dopo aver saltato i due Gp di Termas de Rio Hondo e Austin. Bastianini è stato costretto a fermarsi dopo la sprint race di Portimao dove rimediò la frattura della scapola destra, ma adesso è pronto a risalire in sella alla sua GP23 al fianco del compagno di squadra Pecco Bagnaia. Già lunedì il 25enne riminese era tornato in pista a Misano con la Panigale V4S per verificare le sue condizioni e il riscontro era stato positivo, oggi il nullaosta dei medici dopo un’ulteriore visita. Appuntamento dunque per domani alle 10.45 con la prima sessione di libere della MotoGp per il Gran premio di Spagna.