F1 GP Baku 2023, Hamilton: “Pausa strada. Ritorno Allison un plus per il team”

“Sono felice di essere tornato a Baku. Questa sosta dopo sole tre gare è stata strana, ma ho adorato passare un po’ di tempo con la mia famiglia e i miei amici, oltre che lavorare in fabbrica per nuovi aggiornamenti”. Esordisce così Lewis Hamilton nella conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Baku per il GP d’Azerbaijan 2023.

“In queste settimane abbiamo cambiato alcune cose nello staff – continua – Il ritorno come direttore tecnico di James Allison ci dà un plus per quanto riguarda il supporto al team. La sua esperienza ci dà un contributo fondamentale e rinforzerà indubbiamente tutto il team. Sono molto fiducioso per questo weekend. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane, ma Ferrari, Red Bull e Aston sono tutte macchine veloci e con le quali dovremmo lottare già da domani”.

“Credo che gli aggiornamenti che porteremo saranno l’inizio di un percorso nuovo – ha aggiunto Hamilton – Nella sua natura la macchina resterà la stessa, ma ci saranno delle modifiche frutto di tanto lavoro svolto in fabbrica che penso ci porteranno dove vogliamo. Ci vuole comunque del tempo per progredire nella direzione giusta”.

Sul nuovo format della sprint race, commenta: “Renderà ancora più emozionante questi Gran Premi. Siamo tutti sulla stessa barca, su una pista dove si sono sempre svolte gare incredibili. Sarà difficile, specialmente nelle prove testare bene tutti i set up, ma siamo qui per questo motivo”.