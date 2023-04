Lecce-Udinese, Baroni: “Si vince solo facendo una grande prestazione”

“Si tratta di una partita importante per il nostro percorso, la squadra deve avere fiducia e soprattutto credere nei propri mezzi. Bisognerà giocare con attenzione, spirito e determinazione contro una squadra che ha tanta qualità. Non dobbiamo interessarci a quello che fanno le altre, dobbiamo pensare solo a noi stessi e alla nostra prestazione”. Così Marco Baroni presenta la sfida di venerdì contro l’Udinese, un matche il Lecce è chiamato a vincere per interrompere la striscia negativa di risultati.

“Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo – spiega il tecnico -. Noi dobbiamo giocare bene, solo così arriveranno i punti. Per come stiamo strutturati è difficile che vinceremo partite giocando male. Per questo deve interessarci la prestazione se vogliamo trovare un risultato importante”.

Sugli acciaccati della settimana: “Colombo è recuperato, può essere un’opzione anche dall’inizio. Pezzella non ci sarà a causa di un virus intestinale con febbre. Su Pongracic non sono in grado di definire le tempistiche, ma conto ci possa aiutare in questo finale di stagione”.