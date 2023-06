MotoGP GP Italia 2023, Pecco Bagnaia festeggia tra hot dog e barbecue davanti ai tifosi (VIDEO)

di Sofia Cioli 42

Continua la festa in casa Ducati dopo la vittoria di Pecco Bagnaia nel Gran Premio d’Italia al Mugello. Al termine della gara, il pilota italiano e lo staff hanno dato vita a un banchetto a bordo pista davanti ai tifosi in maglia rossa: barbecue e hot dog per festeggiare il successo sulla pista di casa. Di seguito il video.