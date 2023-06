Roma, l’Al-Ahli non molla Mourinho: in programma un incontro a Londra

Il futuro di Josè Mourinho alla Roma potrebbe presto subire una nuova minaccia. Stando a quanto riportato da ‘Repubblica’, infatti, ci sarebbero delle sirene dall’Arabia Saudira per il tecnico portoghese, sul quale ci sarebbe un forte interesse dell’Al-Ahli. Il club saudita, dopo aver proposto all’allenatore un biennale da 120 milioni di euro la scorsa primavera, sarebbe pronto ad un nuovo assalto. Nonostante il primo no di Mourinho, presto dovrebbe esserci un incontro a Londra per provare a convincere il portoghese ad accettare l’offerta.