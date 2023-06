24 Ore di Le Mans 2023, risultati e classifica: trionfo per la Ferrari, prima volta dal 1965

E’ trionfo Ferrari alla 24 ore di Le Mans. Nella classica del World Endurance Championship, dopo la pole position del Cavallino con tanto di prima fila monopolizzata, un super Antonio Giovinazzi lascia la vettura al primo posto ad Alessandro Pier Guidi che in totale gestione chiude davanti a tutti l’ultimo stint al volante dell’hypercar numero 51, portata in testa da lui stesso nella notte insieme all’ottimo James Calado. E’ la prima vittoria per la Rossa dal 1965 a questa parte, 58 anni dopo l’ultima volta e a 50 anni dall’ultima partecipazione ufficiale, e arriva proprio nell’edizione del centenario.

Sul podio salgono anche la Toyota numero 8 con Buemi, Hartley e Hirakawa e la Cadillac numero 2 di Bamber, Lynn e Westbrook, l’altra Cadillac è quarta. Quinto posto invece per la vettura numero 50 della scuderia di Maranello con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che fanno i conti con contrattempi e riparazioni e perdono terreno chiudendo con due giri di ritardo. “Incredibile, non ho parole”, è il primo commento a caldo di Antonio Giovinazzi.

ORDINE DI ARRIVO 24 ORE DI LE MANS – WEC