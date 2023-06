MotoGP GP Italia 2023, Espargaro celebra Max Biaggi con un casco replica

Un tributo a Max Biaggi. Aleix Espargaro, attuale pilota dell’Aprilia, ha deciso di celebrare l’ambassador della scuderia indossando la replica di un casco appartenuto al campione romano. All’altezza della nuca si può leggere ‘Mugello 2023 Biaggi tribute’ e il 3, numero che ha accompagnato il ‘corsaro’ nella sua lunga carriera. La sorpresa per Max è stata ancora più grande quando Espargaro ha ammesso di aver pensato già tre mesi fa alla livrea speciale per questo gp. Per ora poca fortuna per il pilota spagnolo, caduto nel corso delle prove libere.