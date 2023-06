Inter, Zhang: “Prima di ogni partita entro al negozio Moncler. Ma esco senza comprare nulla”

“Ho una scaramanzia da tifoso dell’Inter, ma soltanto in Champions: prima di ogni partita vado a fare una visita al negozio della Moncler. Saranno contenti per la simpatia e per il tifo, ma non per interesse, visto che entro ed esco senza comprare…”. Lo ha detto il presidente dell’Inter, Steven Zhang, nell’intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Champions in cui c’è stato spazio anche per sdrammatizzare: “Come impreco se sbagliamo un gol? Dico vaffanculo!”, ha aggiunto.