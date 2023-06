Nazionale, vittoria per 12-0 contro il Cagliari Primavera: tripletta per Raspadori

Si è concluso il breve raduno della Nazionale di Roberto Mancini al Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove gli Azzurri quest’oggi hanno sconfitto la Primavera del Cagliari in una gara composta da tre mini tempi da 20 minuti l’uno. Dodici a zero il risultato finale, con il commissario tecnico che ha ruotato tutti i calciatori a disposizione: dopo il 6-0 del primo tempo, frutto delle doppiette di Retegui, Raspadori e Chiesa, la seconda frazione ha visto la Nazionale imporsi per 2-0 grazie al rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini e al gol di Ciro Immobile. Il terzo e ultimo tempo si è concluso con il risultato di 4-0: in gran spolvero Nicolò Zaniolo, autore di una doppietta, mentre le altre due reti le hanno messe a segno Locatelli e Raspadori, quest’ultimo miglior marcatore del match con un bottino complessivo di 3 gol.

Gli Azzurri avranno ora a disposizione un paio di giornate di riposo, prima di ritrovarsi domenica pomeriggio a Coverciano, dove da lunedì torneranno ad allenarsi in vista delle Finali di Nations League. Rispetto a questo pre-ritiro non ci saranno Baschirotto, Buongiorno, Florenzi, Gatti, Locatelli e Zaccagni, mentre si aggregheranno al gruppo i cinque calciatori dell’Inter (Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco e Barella) impegnati domani sera a Istanbul nella finale di Champions League.