MotoGp Gp Indonesia, Dall’Igna: “Bagnaia ha reagito da campione. Con Martin è guerra fratricida”

Pecco Bagnaia si è ripreso la testa del Mondiale, anche grazie la caduta di Martin al Gp d’Indonesia. A commentare l’ultimo Gp appena passato in rassegna è stato il direttore generale della Ducati Dall’Igna. Il dg ha parlato della reazione di Bagnaia e del futuro prossimo che sarà guerra aperta per il Mondiale.

Dall’Igna a Sky Sport: “Direi che Pecco ha reagito da campione. Non è stato facile dopo la batosta di ieri. Ha fatto una gara splendida e intelligente: è difficile aggiungere altro a questo. Sicuramente la gomma posteriore ha fatto una differenza importante e dal punto di vista del set up complessivo, così come dell’elettronica, abbiamo fatto delle evoluzioni. La grossa pezza però ce l’ha messa Pecco, ha fatto un capolavoro. Per il titolo sarà guerra fratricida, ma sarà bello vederli lottare fino alla fine”.