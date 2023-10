Comitato Olimpico: ok alla doppia assegnazione per i Giochi 2030 e 2034

Il Comitato olimpico internazionale ha stabilito che i Giochi invernali del 2030 e del 2034 verranno assegnati in una sola sessione. La decisione è stata annunciata nell’Assemblea in corso a Mumbai, in India. Per il 2030, sono le Alpi francesi, la Svizzera e Stoccolma i territori interessati. Per il 2034, è candidata Salt Lake City. Il Cio ha votato all’unanimità la modifica della regola 40 della carta olimpica, in modo da facilitare la libertà di espressione durante i Giochi: “Tutti i concorrenti, gli ufficiali delle squadre o altri componenti partecipanti ai Giochi Olimpici usufruiranno della libertà d’espressione nel rispetto dei valori olimpici e dei principi fondamentali dell’Olimpismo, e conformemente alle direttive stabilite dalla Commissione esecutiva del Cio”. Nel frattempo, si parla di una possibile ricandidatura di Thomas Bach per la presidenza del Cio. Nonostante la carta olimpica preveda un massimo di due mandati, si parla di un mandato supplementare. Un altro nome è quello del giapponese Morinari Watanabe.