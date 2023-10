Running, Campionati italiani: Neka Crippa e Arnaudo da oro

Nei Campionati italiani di mezza maratona, che si stanno tenendo a Telese Terme, Benevento, Nekagenet Crippa e Anna Arnaudo conquistano il titolo assoluto. Nel maschile, secondo posto per Pasquale Selvarolo e terza piazza per Marco Fontana Granotto. Appena sotto il podio si trova Luca Ursano, davanti ad Andrea Sanguinetti. Nella categoria femminile bisogna ricordare anche il secondo posto di Rebecca Lonedo, davanti a Sara Nestola. Quarta piazza per Aurora Bado e chiude la Top5 Federica Sugamiele.