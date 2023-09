MotoGP GP India 2023, Martin: “Layout interessante, cercherò di essere competitivo”

“Il layout è interessante e sarà bello da affrontare. Cercherò di essere competitivo nel weekend e capire i segreti del tracciato. L’obiettivo è ovviamente la vittoria“. Così Jorge Martin, pilota del team Ducati Prima Pramac, in conferenza stampa alla vigilia del GP d’India 2023 di MotoGP. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Dopo che Pecco ha vinto a casa mia, a Jerez, mi sono detto che io avrei dovuto vincere in Italia. Sono davvero contento di aver trionfato a Misano per la prima volta. Non avrei mai immaginato che mi sarei trovato a lottare per il Mondiale con Bagnaia. Quando sono arrivato in MotoGP lui era molto più veloce di me e ho cercato di imparare tanto da lui. Tra noi c’è grande rispetto e abbiamo anche un ottimo rapporto“. Infine, sull’approdo di Franco Morbidelli in Pramac a partire dal 2024: “Sarà interessante vedere cosa accadrà. E’ fondamentale avere un pilota competitivo al mio fianco, mi aspetto una stagione interessante“.