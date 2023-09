Salernitana-Frosinone, Di Francesco: “Stiamo facendo bene, ma non molliamo la presa”

“Bisogna avere sempre lo stesso mordente avuto nelle partite precedenti. Stiamo facendo bene ma non dobbiamo mollare la presa. A noi fa piacere che domani tanti tifosi saranno con noi a Salerno. Siamo felici ed abbiamo bisogno del loro supporto, sempre. Meno male che abbiamo portato a casa questi punti importanti attraverso un atteggiamento che non deve mancare mai. Dobbiamo pensare a lavorare, migliorare sotto l’aspetto difensivo, godere di questo momento e pensare ad una gara per volta. Sono orgoglioso di questa squadra. Non ho mai visto un atteggiamento sbagliato e per me questa è la base per lavorare in una certa maniera”. Lo ha detto l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del match contro la Salernitana: “Troveremo una squadra arrabbiata che vuole i tre punti. Per loro è una gara importante ma anche per noi è importantissima. Dobbiamo impattare bene questa partita, cosa che non abbiamo fatto contro il Sassuolo. I campani sono una squadra che sa aggredire e attaccare bene gli avversari. Serve attenzione. Non sarò molto influenzato in questa gara perché giochiamo dopo cinque giorni. Lirola ad esempio ieri ha avuto un piccolo fastidio, vedremo di non rischiare domani perché le altre gare con Fiorentina e Roma sono più ravvicinate. Durante la partita ci sono sempre i cambi poi: l’ultimo slot è fondamentale”.

E sugli infortunati: “Per quanto riguarda gli infortunati stiamo valutando il discorso Harroui, se procedere con una terapia conservativa o un’operazione. Entro fine settimana decideremo. Gelli non ci sarà per un periodo e verificheremo le sue condizioni settimana per settimana. Ci auguriamo di riaverlo in breve tempo anche per non fargli perdere la straordinaria condizione che aveva. Gli ultimi arrivati invece stanno meglio, sono cresciuti a livello di intensità, vediamo se schierarli dall’inizio o meno. Ci sono ottime alternative come Garritano e Brescianini per sostituire gli infortunati, vedremo”.