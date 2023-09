Skateboard, Aracu: “Non siamo il calcio ma piacciamo ai giovani”

“E’ la prima volta che ho vicino un’autorità politica che mi aiuta e per questo non posso fare altro che ringraziare. Siamo stati i numeri uno sui social, noi non siamo il calcio ma piacciamo ai giovani”. Sono queste le parole di Sabatino Aracu, presidente World Skate e FISR nel corso della presentazione dei Mondiali di skateboard park, in piazza del Campidoglio a Roma. “Credo che stiamo facendo una cosa bella, Roma deve essere una vetrina e i ragazzi daranno tutto; siamo felici”, conclude Aracu.