MotoGP GP India 2023, Marquez: “Bello correre in un paese nuovo”

L’India si appresta a fare il suo esordio nel Motomondiale con la gara in programma domenica 24 settembre sul Buddh International Circuit. In vista del 13esimo GP stagionale, Marc Marquez ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di incontrare tutti i fan in India. È sempre un bel momento quando portiamo la MotoGP in un nuovo paese, nuove persone e nuovi fan per condividere il nostro sport e la nostra passione. Dovremo lavorare molto per capire tutto della pista e della nostra situazione con la moto“. Il pilota spagnolo della Honda HRC, reduce dal buon settimo posto nel GP di San Marino, si è poi soffermato sui suoi obiettivi per la gara: “L’obiettivo è mettere insieme un altro fine settimana come Misano, costruire ogni giorno e fare un buon paio di gare“.