Empoli, ufficiale l’esonero di Zanetti: a un passo il ritorno di Andreazzoli

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Empoli ha reso noto di aver esonerato il tecnico Paolo Zanetti. Fatale la sconfitta per 7-0 contro la Roma, arrivata peraltro dopo altre tre ko consecutivi prima della sosta. Il suo posto dovrebbe essere preso da Aurelio Andreazzoli, che sta definendo con la società gli ultimi dettagli. Per lui si tratterebbe di un ritorno dato che ha già allenato i toscani in due occasioni (2017-2019 e 2021-2022). Di seguito la nota del club.

“Empoli Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin.

A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale.”