Inter, Tuttosport: l’Arabia Saudita prepara un’offerta ad Antonello. Il dirigente non pare interessato

Dpo calciatori, allenatori e a quanto pare anche arbitri, è il momento del mercato dei dirigenti per l’Arabia Saudita. Secondo quanto scrive Tuttosport, pochi giorni dopo l’ufficialità dell’ex Roma Guido Fienga, Alessandro Antonello, amministratore delegato della parte economica dell’Inter, sarebbe entrato nel mirino della Saudi Pro League. Sempre per il quotidiano torinese, però, il dirigente nerazzurro al momento non pare interessato ad ascoltare alcuna offerta.