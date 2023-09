MotoGP GP Giappone 2023, Bagnaia: “Pronto e carico. Speriamo di risolvere i problemi avuti in India”

“La priorità sarà quella di provare a risolvere i problemi che abbiamo riscontrato durante lo scorso fine settimana”. Così Francesco Bagnaia parla a pochi giorni dal GP del Giappone a Motegi dopo la caduta nel GP d’India. “Sarà importante riuscire a sfruttare al massimo ogni sessione, perciò spero che troveremo condizioni meteo costanti in tutte e tre le giornate – è l’auspicio del pilota . Sono sicuro che insieme alla mia squadra riusciremo a trovare presto una soluzione. Sono pronto e carico per affrontare un altro fine settimana in pista”.