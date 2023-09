Torino, Cairo: “Puntiamo a qualcosa che non voglio nominare, il 75% dei tifosi dalla mia parte”

“Ho tenuto tutti, ho comprato Zapata: e non è male Zapata eh? Da parte mia c’è grande voglia di fare bene. Ho da seguire un gruppo che fattura 1,3 miliardi con 4.500 dipendenti, però al Toro dedico sempre il 20% del mio tempo. Da parte nostra c’è la voglia di far bene: quest’anno siamo partiti male con il Milan, ma quando il mercato è aperto non è mai una buona notizia. Poi, con la chiusura del mercato e l’arrivo di Zapata la squadra si è compattata. Incrociamo le dita, ma mi sembra un anno in cui i tifosi…”. Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, alla presentazione al Senato del gruppo parlamentare Torino Club dei parlamentari tifosi granata: “Ho fatto fare dei sondaggi e ho visto che il 75% dei nostri tifosi è assolutamente dalla mia parte, poi se facciamo meglio del decimo posto dell’anno scorso, tutti saranno felici. Noi puntiamo a qualcosa che non voglio nominare”.