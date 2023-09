Borussia Dortmund, Haller: “Aver perso la Bundesliga in quel modo mi ha fatto male più del cancro”

“E’ proprio vero, il titolo di Bundesliga mancato in quel modo mi ha fatto male più della diagnosi di cancro in quel momento”. Lo ha detto, spiazzando molti appassionati di calcio, l’attaccante del Borussia Dortmund, Sebastien Haller, in un’intervista agli olandesi di Telegraaf: “Se sei malato non puoi farci niente. Devi accettarlo e attraversarlo. Ma avevamo il titolo nelle nostre mani, potevamo fare tutto da soli. In tal caso devi accettare dolorosamente di aver commesso errori o decisioni sbagliate.”